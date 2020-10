Cuadrado: “Gare come quelle col Barcellona ci fanno rendere di più”

Intervistato da Sky Sport, Juan Cuadrado, esterno della Juventus, è tornato sull’1-1 dei bianconeri con il Verona, spingendosi già verso la gara con il Barcellona di mercoledì.

Queste le sue parole: “Raffrontando con gli ultimi anni questa partenza è stata un po’ lenta, ma ancora non abbiamo perso e ricordo l’annata dove siamo partiti male e poi ci siamo ricompattatati ottenendo un grande risultato. Quindi non c’è da meravigliarsi, sappiamo che dobbiamo migliorare ovviamente ma non fare già allarmismi. Inoltre è un periodo strano per tutti, in Spagna anche il Barcellona e il Real stanno faticando, c’è bisogno di tempo. Quella col Barcellona sarà una gara bellissima contro un grande avversario, noi dobbiamo scendere in campo e dimostrare la forza della Juventus. Contro queste squadre tiriamo sempre fuori qualcosa in più, prepareremo la partita con determinazione e voglia di vincere. Al di là di quello che succederà bisognerà ricordare che siamo dei professionisti, dobbiamo tirare tutto fuori fino alla fine”.

Foto: Twitter Juventus