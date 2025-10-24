Cuadrado: “Felice per il gol, ma siamo rammaricati. Il traguardo era vicino”

24/10/2025 | 23:31:03

Cuadrado ha parlato a Sky Sport dopo Milan-Pisa: “Sono contento per il gol e per la prestazione della squadra. Rammaricati perché alla fine abbiamo visto il traguardo vicino. Questo pareggio ci deve dare la fiducia per affrontare le prossime partite: se abbiamo questa voglia e con la personalità mostrata in campo possiamo fare ancora molto bene. Per me il calcio ha cambiato la vita. Quando vedi il traguardo lì vicino, cerchi di sfruttare ogni momento. Sono molto contento di essere in questa squadra e della fiducia del mister e dello staff. Cerco di rimanere al 100% ogni giorno con la testa a quello che dobbiamo fare”.

FOTO X Lega Serie A