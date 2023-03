Cuadrado-Danilo-Bremer-Rabiot, la Juve rimonta due volte il Torino e si aggiudica il derby della Mole (4-2)

Dopo essere stata in svantaggio due volte, la Juventus si aggiudica il derby della Mole: 4-2 al Torino. I granata sbloccano la partita dopo un minuto e trentadue secondi: sugli sviluppi di un calcio d’angolo calciato da Miranchuk, sponda di Buongiorno e tap-in vincente di Karamoh. Un gol che entra nella storia del derby della Mole come il gol più veloce a essere segnato. La Juventus pareggia i conti al 16′: azione avvolgente dei bianconeri: cross di Kostic dalla sinistra che pesca Juan Cuadrado, che non sbaglia. Al 38′ grande occasione per tornare in vantaggio per i granata, ma Szczesny compie una vera e propria prodezza e respinge il colpo di testa di Sanabria indirizzato all’incrocio dei pali. Vantaggio solo rimandato. Infatti, al 43′ arriva il gol ddi Sanabria che sfrutta al meglio il cross di Ilic e infila il portiere bianconero. Ma non è finita. Al 46′ la Juventus risponde nuovamente al vantaggio granata con il colpo di testa di Danilo su calcio d’angolo battuto dalla sinistra. La ripresa si riapre sul rullino della prima frazione di gioco, ma a questa volta è la Juventus a sfiorare il vantaggio con la traversa colpita da Dusan Vlahovic. Immediata la risposta del Torino ma, anche in questo caso, è la traversa a togliere la gioia del gol a Linetty. Nella ripresa c’è spazio anche per il ritorno in campo di Paul Pogba. Un cambio che porta bene ai bianconeri. E al 71′ arriva il più classico dei gol dell’ex, con Gleison Bremer che regala il vantaggio agli uomini di Allegri con la specialità della casa: il colpo di testa. Una rete che costerà cara a Radonjic che viene richiamato in panchina dopo appena 14 minuti dal suo ingresso in campo. I granata accusano il colpo, i bianconeri crescono e trovano, ancora su palla inattiva, la rete del definitivo 4-2 con Adrien Rabiot.

Foto: Instagram Juventus