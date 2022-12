Cuadrado come Pogba: infortunato ma in slitta in montagna. E i tifosi si infuriano

Dopo le polemiche di ieri relative a Paul Pogba, infortunato e in montagna a sciare, i tifosi della Juve oggi si sono scagliati contro Juan Cuadrado. Anche il colombiano non si è aggregato ieri al gruppo, alla ripresa degli allenamenti, per un infortunio al ginocchio. Il giocatore si fece male lo scorso 9 dicembre, e dopo 10 giorni di stop, nuovi esami avevano confermato che sarebbe tornato al top dopo Natale. Ma i social, come per Pogba, incastrano anche il colombiano, che mentre la squadra sudava ieri in allenamento, era in montagna sugli slittini e con i cani da traino.

Cuadrado rischia di saltare la prima del 2023, il match con la Cremonese del 4 gennaio, dopo che un infortunio a un ginocchio lo ha fermato una ventina di giorni fa e dopo che il giocatore di fatto non si sta ancora allenando im gruppo.

Foto: screen storia Instagram Cuadrado