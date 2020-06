Cuadrado: “C’è amarezza, ma torneremo quelli di prima. Ora testa a campionato e Champions”

Queste le parole di Juan Cuadrado, laterale della Juve, ai microfoni di Rai Sport dopo la sconfitta in finale di Coppa Italia contro il Napoli: “Siamo scesi in campo con la voglia di vincere la partita, ma il Napoli si è difeso bene, in undici, ed era difficile andare al tiro. Ora dobbiamo guardare avanti, testa al campionato e poi alla Champions League. Ci sarà amarezza, perché ci tenevamo tanto a vincere questa coppa. Ma siamo una grande squadra e dobbiamo ritrovare la stesso convinzione che avevamo prima della pausa. Non è facile ricominciare dopo tanto tempo, ma sicuramente lo faremo, perché questo è il calcio”.

Foto: Twitter ufficiale Juventus