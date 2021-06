CT Ungheria: “Non faremo l’errore della Turchia con l’Italia. Nessuna gabbia per CR7”

Il CT dell’Ungheria, il torinese Marco Rossi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara d’esordio agli Europei contro il Portogallo spiegando di non aver pensato a misure eccezionali per fermare Cristiano Ronaldo.

Queste le sue parole: “Cristiano Ronaldo? Conosciamo tutti il valore di questo fuoriclasse. Ci aspettiamo un calciatore difficilmente marcabile nell’uno contro uno, ma il Portogallo non è solo lui e ha tantissimi talenti. Non possiamo pensare di fare una gabbia per ognuno di loro. Ci attende una partita d’esordio molto difficile, ma non faremo l’errore commesso dalla Turchia con l’Italia. Non ci difenderemo soltanto perché altrimenti prima o poi un gol lo subiremmo. Dovremo avere le idee chiare soprattutto quando avremo noi il controllo del pallone. E questo ovviamente lo faremo con tutte e tre le Nazionali che sfideremo”.

Foto: Federazione ungherese