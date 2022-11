In conferenza stampa post-partita, il ct della Serbia ha parlato delle condizioni dell’attaccante della Juventus, Dusan Vlahovic. Di seguito quanto detto: “Vlahovic non era al 100%. Non è ancora pronto per giocare a questi livelli. Abbiamo bisogno di tutti e soprattutto del miglior Vlahovic. Le sue condizioni sono un motivo di preoccupazione per noi.”

Foto: Twitter Serbia