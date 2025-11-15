Ct Serbia: “Ilic? Infortunio non grave, ma avrà bisogno di tempo per recuperare”

15/11/2025 | 21:50:55

Veljko Paunovic, commissario tecnico della Nazionale serba, ha parlato anche di Ivan Ilic, centrocampista del Torino che è uscito anzitempo nel match giocato contro l’Inghilterra per un problema: “Sapete che è stato sostituito a causa di un infortunio. Sono state fatti gli esami, l’infortunio non è così grave, ma avrà sicuramente bisogno di tempo per recuperare, non sono un esperto per dire quanto”.

Foto: Instagram personale