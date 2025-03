CT Serbia: “Il trattamento che sta ricevendo Vlahovic alla Juventus non è corretto”

Il CT della Serbia, Dragan Stojkovic, ha parlato dalla conferenza stampa

Dusan Vlahovic alla Juventus. Ecco le sue dichiarazioni: ““Penso molto bene di Vlahovic e delle sue capacità. Nel calcio, a volte un club vive periodi difficili. Non spiegherò perché non gioca o se dovrebbe giocare di più, sono questioni interne. Tutti i giocatori hanno alti e bassi, e noi consideriamo Dusan fondamentale per il nostro gioco. Con me giocherà sempre, perché qui può dimostrare che il trattamento che sta ricevendo non è corretto”.

Foto: sito Juventus