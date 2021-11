Ct Scaloni annuncia: “Messi giocherà titolare contro il Brasile”

Lionel Scaloni, ct dell’Argentina, ha confermato che Lionel Messi scenderà in campo contro il Brasile in conferenza stampa:

“E’ confermato che Messi giocherà domani”, le parole del tecnico.

Su Paredes: “Si è allenato normalmente, sta bene, dovremo valutare all’ultimo. Viene da molti giorni di stop. L’importante è che non provi dolore”.

Su Dybala: “Paulo ha ricevuto un colpo e nell’intervallo del match scorso abbiamo deciso di toglierlo, non valeva la pena rischiare”.

Foto: Twitter Argentina