CT Russia: “Miranchuk vuole giocare di più nell’Atalanta. Non è soddisfatto”

Il CT della Russia, Valery Karpin, ha parlato in conferenza stampa, analizzando anche il momento di Miranchuk, giocatore dell’Atalanta, che però gioca poco a Bergamo.

Queste le parole del CT: “Miranchuk? E’ chiaro che fisicamente si sente benissimo. Ma se Miranchuk è in buona forma o meno, posso dirlo solo dopo la partita contro Cipro. Ci sono solo alcune sfumature psicologiche. Ne ho parlato con lui. Vuole giocare di più a Bergamo e non è del tutto soddisfatto della sua carriera ora in Italia. Ma ho chiesto ai ragazzi di lasciare tutti i problemi con i rispettivi club al di fuori della nazionale. Stesso discorso vale per Miranchuk naturalmente”.

Foto: Twitter Euro 2020