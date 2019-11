CT Portogallo: “Ronaldo sta bene e sarà decisivo”

Continua a tenere banco il caso Cristiano Ronaldo. Dopo la polemica con Sarri per la sostituzione durante Juventus-Milan, il fenomeno portoghese è volato dalla propria nazionale, convocato dal CT Fernando Santos, che in conferenza stampa, prima della sfida alla Lituania, ha parlato anche di lui. “Se l’ho convocato – ha spiegato – è perché è tutto a posto, sta bene, e giocherà. Tutti vogliono parlare di lui perché è il miglior giocatore del mondo, ma io non sono qui per parlare di Ronaldo ma di Portogallo-Lituania: non rispondo più a nessuna domanda su di lui”

Foto: Juventus Twitter