CT Portogallo: “CR7 sogna di vincere il Mondiale. Ma pensi prima alla squadra e poi ai record”

Fernando Santos, CT del Portogallo, ha parlato in conferenza stampa dopo aver diramato le convocazioni per le prossime sfide dei lusitani. Tra gli argomenti di discussione anche Cristiano Ronaldo, che è a caccia del record di gol di Ali Daei: “Che io sappia ha un grande sogno, ed è quello al quale stiamo lavorando tutti: partecipare al Mondiale e vincerlo. Questo è l’obiettivo, tutto il resto deve rimanere fuori dalla Nazionale. Sono sicuro che Cristiano sarà super motivato, a prescindere da quanti gol riuscirà a segnare. Quando gioca per il suo Paese dà sempre qualcosa in più, quindi spero che abbia la sua solita ambizione, senza pensare troppo ai traguardi personali ma solo ai gol che servono alla Nazionale per vincere. Se poi arrivano i record tanto meglio, festeggeremo insieme. Siamo fortunati ad avere un fuoriclasse del genere in rosa, dobbiamo lavorare conciliare i suoi obiettivi con quelli della squadra”.

Foto-slatecom