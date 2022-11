Ct Polonia: “Non posso essere soddisfatto del risultato. Nessuno incolpa Lewandowski”

Intervenuto ai microfoni di Sport.pl, il commissario tecnico della Polonia, Czesław Michniewicz, commenta così il pareggio a reti bianche nell’esordio mondiale contro il Messico: “Insoddisfatto? Certamente. Nello sport succedono cose del genere, tanti tornei hanno visto grandi giocatori non segnare. A volte succede, nessuno incolpa Robert per l’errore dal dischetto. Il Messico non ha creato molte occasioni abbiamo aspettato la nostra occasione e quando è arrivata non è stata sfruttata”. E sull’Arabia Saudita: “Conosco la forza dell’Arabia Saudita, l’ho sempre detto perché ho visto le loro partite. Non sono sorpreso anche se non pensavo riuscisse a battere l’Argentina”.

Foto: Michniewicz Instagram