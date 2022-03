Il CT della Macedonia del Nord, Blagoja Milevski, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria clamorosa contro l’Italia.

Queste le sue parole: “Abbiamo vinto all’italiana contro gli italiani, un gol con due tiri. Sono contentissimo per questa vittoria, sono orgoglioso per questi ragazzi, abbiamo un sogno, in Portogallo proveremo a scrivere la storia”.

Foto: Twitter Euro 2020