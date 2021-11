Ct Macedonia del Nord: “Italia favorita sulla carta, ma sarà il campo a decidere”

Blagoja Milevski, ct della Macedonia del Nord, ha parlato così del sorteggio dei playoff per il Mondiale, che vedrà la sua squadra affrontare l’Italia: “Gli azzurri sono Campioni d’Europa, abbiamo grande rispetto per loro e per Mancini. I favoriti ci sono sulla carta, in campo è tutta un’altra storia. L’Italia sulla carta è favorita, ma sarà il campo a decidere l’esito del match. Durante le qualificazioni abbiamo dimostrato di avere qualità, faremo del nostro meglio per confermarlo”.