CT Kosovo: “Rrahmani? Deve fare una risonanza. Ha problemi muscolari, speriamo nulla di grave”

06/09/2025 | 15:55:44

Ieri sera, nel corso della gara con la sua Nazionale, quella del Kosovo, il difensore del Napoli, Amir Rrahmani è uscito per problemi muscolari.

Il CT del Kosovo, Franco Foda, ha confermato la diagnosi.

Queste le sue parole: “Faremo la risonanza per vedere di cosa si tratta. Per quanto riguarda l’infortunio, ha problemi ai muscoli, spero non sia qualcosa di grave. È stato costretto ad uscire, ma il secondo tempo è andato molto meglio. Eravamo più compatti, chiudevamo meglio le fasce, eravamo più sicuri con la palla e abbiamo conquistato più seconde palle. Nel primo tempo non abbiamo giocato al nostro solito livello”.

Foto: Instagram Napoli