CT Italia: dalla suggestione Guardiola alla svolta Pirlo

24/07/2026 | 18:15:04

Dopo il summit tra il duo Maldini–Leonardo e Pep Guardiola e il successivo rifiuto dell’ex tecnico del Manchester City per motivi extracalcistici, è arrivata in giornata la svolta: intensi contatti in queste ore tra la FIGC e Andrea Pirlo per il ruolo di commissario tecnico della Nazionale italiana. Maldini e Leonardo hanno infatti deciso di puntare tutto sull’ex centrocampista di Milan e Juventus.

Foto: Instagram Sampdoria