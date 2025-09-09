CT Israele: “Abbiamo dimostrato di non essere inferiori all’Italia. In campo ci hanno chiamato con parole pesanti”

09/09/2025 | 10:08:00

Il CT della Nazionale di Israele, Ran Ben Shimon, ha parlato in conferenza stampa dopo il 5-4 contro l’Italia, affermando come in campo, i suoi calciatori abbiano ricevuto insulti (in merito evidentemente alla guerra), dai calciatori italiani.

Queste le sue parole: “Dopo una gara del genere ci sono tante emozioni nell’aria, ma come calciatori e atleti dobbiamo dare l’esempio. Sappiamo che la nostra squadra non è molto popolare, ma i miei mi hanno detto che hanno sentito parole che non volevano e dovevano sentire. L’importante per me è rispettare sempre l’avversario, noi non c’entriamo con ciò che sta accadendo a Gaza”.

Poi sulla prestazione: “Sono contento per come abbiamo tenuto il campo, ma deluso per il risultato. Abbiamo mostrato qualità e siamo stati bene in partita. Per noi era importante vincere, ma lo era di più giocare un calcio offensivo e rendere orgogliosi i tifosi. Ci siamo riusciti”.

Foto: Instagram Nazionale Israele