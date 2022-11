CT Ghana: “Gara in equilibrio, fino al rigore regalato al Portogallo. Dobbiamo vincere le prossime due partite”

Il CT del Ghana, Otto Addo, ha commentato in conferenza stampa la sconfitta contro il Portogallo, non senza polemica.

Queste le sue parole: “Il nostro piano di gioco andava bene ma l’arbitro ha concesso un rigore che non c’era. Tutti hanno visto come ha agito Salisu su Ronaldo. Abbiamo avuto le nostre occasioni per pareggiare anche all’ultimo minuto ma non posso dire di essere orgoglioso perché alla fine di questa partita abbiamo ancora zero punti. Dobbiamo pensare a vincere le prossime due sfide del girone”.

Foto: twitter World Cup