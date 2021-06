CT Galles: “Passare il turno ha il sapore di una vittoria. Ramsey? Ha fatto tre partite super”

Su Ramsey “Aveva condizioni precarie, erano anni che non giocava tre gare così di fila. Ha fatto una grande gara e merita complimenti”.

Sugli ottavi “Non sottovalutate mai il carattere di un gallese, lo spirito dello spogliatoio è incredibile. I ragazzi hanno lavorato tanto, siamo una squadra pericolosa in contropiede, poi abbiamo avuto anche un’occasione con Bale”.

Su Bale “Con la Turchia ha sbagliato un rigore ma la reazione è stata fenomenale, il raddoppio che ha propiziato ha significato tanto oggi. Quest’anno lui e Aaron hanno giocato poco, ma il modo in cui deve giocare, andando in profondità, è duro da sostenere per tre gare. Sono felice del suo contributo, non è solo gol e assist”.

Foto: Twitter Galles