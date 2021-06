CT Danimarca: “Siamo un gruppo straordinario. Non avremmo mai giocato se Eriksen non fosse stato cosciente”

Kasper Hjulmand, CT della Danimarca, ha parlato dopo la gara persa contro la Finlandia nella prima partita del girone.

Queste le sue parole: “Non abbiamo elogiato abbastanza un gruppo di giocatori come il nostro. Non potrei non essere più orgoglioso di loro e di come si sono presi cura l’uno dell’altro. Eriksen è uno di noi e la squadra non avrebbe mai giocato senza sapere prima se lui fosse cosciente e stesse bene”.

“Avevamo due opzioni – prosegue Hjulmand – giocare oggi o domani alle 12:00 e tutti hanno optato per oggi. Non è possibile disputare una partita con quello stato d’animo. Abbiamo provato a vincerla ma è stato già un miracolo se siamo riusciti ad scendere in campo a giocare il secondo tempo. Sinceramente c’erano calciatori in campo che erano completamente sconvolti emotivamente”.

Foto: Twitter fed. Danimarca