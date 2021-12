CT Danimarca: “Il giorno del malore di Eriksen mi ha segnato la vita. Ho ricevuto grande affetto!”

Intervistato da TV 2, Kasper Hjulmand, ct della Danimarca, ha parlato del tremendo pomeriggio del 12 giugno vissuto al Parken di Copenaghen, la gara in cui Christian Eriksen venne colto malore nel match di Euro 2020 contro la Finlandia: “Lo sento ancora nel profondo, ci sono state molte cose da affrontare – racconta il selezionatore ripensando a quel momento -. I miei pensieri erano con Christian e la sua famiglia, ma avevo anche bisogno di pensare a come potevo aiutare a livello umano. Avevamo uno psicologo nello staff, ma io ero il leader che doveva assicurarsi di superare quel momento senza troppe cicatrici sull’anima. Questo era il mio grande obiettivo. Era una situazione selvaggia in cui trovarsi e ci è stato persino chiesto di continuare a giocare dopo quell’esperienza E’ stato un momento forte in cui abbiamo dovuto raccogliere i cocci e vedere se saremmo riusciti a giocare il resto della partita. Ci siamo guardati negli occhi dicendoci di fare del nostro meglio, è stato un momento potente. Abbiamo percepito gli spettatori danesi e finlandesi, ma non credo che nessuno di noi ricordi il secondo tempo, non eravamo in noi stessi”.