CT Danimarca: “Hojlund? Ha recuperato e sta bene. Non so se ha i 90 minuti”

17/11/2025 | 23:25:35

Domani sera o chi puntati sullo spareggio tra Scozia e Danimarca che ce userà chi andrà ai Mondiali. Occhi puntati su Rasmus Hojlund. Il bomber del Napoli è recuperato dopo l’ attacco influenzale contro la Bielorussia.

Il CT della Danimarca, Brian Riemer, ha così parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara.

Queste le sue parole: “Hojlund? È recuperato e sta bene. Se potrà giocare 90 minuti non so dirlo. Né io né Rasmus ci siamo mai trovati in una situazione simile, ma lui si sente fresco e pronto per combattere. Può partire dall’inizio e giocare finché ne avrà, oppure entrare dalla panchina e fare la differenza. La decisione non è ancora stata presa”.

Foto: Instagram personale