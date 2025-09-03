CT Danimarca: “Hojlund al Napoli? Scelta giusta, in Serie A è esploso, spero possa confermarsi”

03/09/2025 | 21:30:05

Conferenza stampa in casa Danimarca con il CT, Brain Riemer, che ha commentato anche il trasferiment0 della stella Rasmus Hojlund al Napoli.

Queste le sue parole: “Penso che il passaggio di Hojlund al calcio italiano sia una scelta entusiasmante. È lì che ha trovato la sua grande svolta internazionale, e ora ha l’opportunità di tornare lì dove le cose hanno funzionato. Mi aspetto che raggiunga il livello che ha mostrato l’ultima volta in Serie A. Si sta muovendo per fare qualcosa di diverso rispetto al contesto da cui proviene. Non vedo l’ora di seguirlo, perché è una scelta interessante. Grazie alla combinazione di velocità, forza fisica e fiuto del gol, Hojlund è il prototipo di un attaccante di successo in Serie A. Ci sono molti aspetti che lo rendono ideale per la Serie A. Se si guarda allo stile di gioco, si è sempre adattato al tipo di calciatore che è Rasmus. È un buon inizio. E ha già dimostrato di saper segnare gol in quel campionato. Ha dimostrato di poter dare il massimo in questo contesto e arriva in un club che funziona bene, e anche questo è fondamentale per me”.

Foto: X Napoli