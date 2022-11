Ct Croazia: “Non dobbiamo farci ingannare dalle brutte prestazioni del Belgio, hanno tantissimi campioni”

Dalic, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Belgio, analizzando il match. Di seguito le sue parole: “Se avessimo potuto scegliere, non avremmo voluto questa come partita decisiva. Sarà difficile, non dobbiamo farci ingannare dalle brutte prestazioni del Belgio, anche per loro sarà fondamentale se vogliono passare il girone. Hanno De Bruyne, Lukaku, Hazard. La battaglia sarà dura, ma noi abbiamo la nostra qualità e non dobbiamo rinunciare ad essere fiduciosi. Sarà un test ancora più difficile rispetto a Marocco e Canada. Lukaku giocherà? Abbiamo preparato la partita aspettandoci che Lukaku cominci da titolare. Il loro modo di giocare, con lui, cambia, può ricevere palloni spalle alla porta e tenerli, dobbiamo fare in modo di limitarlo.

Foto: Twitter Croazia