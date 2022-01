CT Costa d’Avorio: “Akpa Akpro ha perso il 50% delle capacità respiratorie. Mi auguro che si riprenda presto”

Il CT della Costa d’Avorio, Patrice Beaumelle ha parlato in merito al giocatore della Lazio, Akpa Akpro, risultato positivo al Covid prima della Coppa d’Africa e che ha ancora problemi.

Queste le sue parole: “Il giocatore è sotto antibiotici e deve sottoporsi a cure per almeno 15 giorni. Abbiamo chiesto al CAF di poterlo eventualmente sostituire. Hanno giudicato che non si trattava di un infortunio”.

Il ct ha poi rivelato: “Ha perso comunque il 50% della sua capacità respiratoria. Speriamo che guarisca da solo. Gli serviranno almeno 20 giorni per poter riprendere la normale attività, se quello non è un infortunio allora non ci capisco più niente…”.

Foto: Twitter Lazio