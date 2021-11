Ct Cile su Pulgar: “Siamo ottimisti, speriamo di averlo contro l’Ecuador”

Martin Lasarte, ct del Cile, in conferenza stampa in vista della sfida contro il Paraguay ha parlato così del rientro di Erick Pulgar, giocatore della Fiorentina out per infortunio nelle ultime sfide di Serie A: “Abbiamo chiamato Pulgar per vedere come andava il suo recupero. Siamo ottimisti, ma non posso dire molto di più. Ogni giorno lo vedo meglio e spero di riaverlo contro l’Ecuador”.

Su Gary Medel del Bologna:

“È arrivato a un certo punto della sua carriera e sta giocando molto da centrale in difesa però penso che sia ancora in grado di giocare a centrocampo ad alto livello”.