CT Bulgaria: “Complimenti all’Italia per l’Europeo. Domani vogliamo fare bella figura”

In conferenza stampa alla vigilia della gara con l’Italia, ha parlato il CT della Bulgaria, Jasen Petrov.

Queste le sue parole: “Innanzitutto voglio fare i complimenti alla Nazionale Italiana per il titolo, è un successo norme. Ci sono delle difficoltà, continueremo ad averle ma siamo qui per superarle. Speriamo domani di giocare bene di disputare una bella partita”.

Sulla gara: “Non abbiamo molto tempo per conoscerci, questa è la terza convocazione. Alla seconda convocazione abbiamo avuto modo di fare qualche esperimento, questo è il terzo. Abbiamo fatto giocare molti giovani che hanno fatto il debutto, domani ce ne saranno altri che debutteranno. L’obiettivo è ringiovanire la squadra, il futuro sta nei giovani. Abbiamo un ottimo collettivo, coeso. In questo momento affrontiamo gare molto difficili, siamo nello stesso gruppo coi campioni d’Europa. Abbiamo sempre avuto avversari difficili e questo è importante, solo così possiamo crescere. Tutto quello che la gara di domani ci proporrà sarà solo una cosa in più, positiva per noi. Ci credo e ho fiducia nei ragazzi, spero domani di fare una bella figura. Vorrei sottolineare che abbiamo bisogno di tempo, più i nostri giocatori vanno in grandi squadre più è positivo per noi”.

Foto: Logo Bulgaria