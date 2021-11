CT Bulgaria: “Alla Svizzera ci pensiamo noi. Vogliamo fare risultato, ma non per l’Italia”

Jason Petrov, c.t. della Bulgaria, ha parlato della prossima sfida contro la Svizzera e della situazione dell’Italia. Ecco le parole rilasciate a La Gazzetta dello Sport: “Dovete stare tranquilli: noi vogliamo chiudere al terzo posto e per farlo abbiamo bisogno di punti. E quelli andremo a cercare. La Svizzera è forte, ma noi giocheremo con determinazione assoluta. L’Irlanda del Nord è un’ottima formazione, pericolosa soprattutto sui calci piazzati, bisogna fare attenzione anche sulle rimesse laterali”.

Su Italia-Svizzera: “Ho visto la partita in un albergo gestito da un vostro connazionale. Poveretto, Jorginho stava malissimo, che sofferenza. Ma questo è il calcio, per questo ci appassiona tanto, perché è imprevedibile”. Non dovete gettare la croce addosso a Jorginho, che è un grandissimo giocatore”.

Mancini e la Nazionale: “Una bellissima persona oltre che un grande allenatore. Mi piaceva vederlo giocare, ora penso che sia riuscito a portare in panchina tutta la sua classe, la sua intelligenza e la sua bella idea di calcio. Gli auguro il meglio, non solo me lo auguro, ma sono sicuro che l’Italia farà un grande Mondiale. La vittoria all’Europeo non è arrivata certo per caso. Domani giocheremo al massimo per noi stessi, perché come ho detto stiamo crescendo come squadra e abbiamo bisogno di guadagnare ulteriore fiducia. Vogliamo fare risultato per noi, non per l’Italia”.

Foto: