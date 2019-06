Il ct della Bosnia conferma: “Dzeko mi ha detto che lascerà la Roma”

Il ct della Nazionale bosniaca, Robert Prosinecki, ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni ai microfoni di CalcioNapoli24 Live a proposito di due giocatori che militano nel campionato di Serie A: “Ho parlato con Dzeko, mi ha detto: ‘Vado via’, probabilmente per una squadra italiana”. Come già raccontato in precedenza, il giocatore ha già da tempo raggiunto l’accordo con l’Inter. Lo stesso ct ha inoltre aggiunto: “Pjanic mi ha detto che rimarrà alla Juventus“.

Foto: twitter ufficiale Roma