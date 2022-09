CT Belgio: “Questa è una delle ultime possibilità per questa Nazionale per vincere qualcosa”

Il CT del Belgio, Roberto Martinez, ha parlato in conferenza stampa, analizzando il momento della Nazionale in vista dei Mondiali, una delle ultime occasioni per vincere qualcosa per grandi campioni.

Queste le sue parole: “Abbiamo chiesto a Denayer di rimanere in contatto con il gruppo. Usa questa pausa internazionale per lavorare come farebbe in un club. Con Boyata presteremo attenzione. Nessun infortunio, ma ha ancora del lavoro da fare. Domani non giocherà, non vogliamo correre rischi. Ci restano solo tre partite prima dell’inizio della Coppa del Mondo, quindi queste due partite ci daranno le ultime informazioni di cui abbiamo bisogno. Abbiamo alcuni giocatori che, quando sono in forma, ci sono sempre. E per alcuni ragazzi dipenderà dai loro minuti, dalla loro forma e dalla loro performance in questo dittico. A causa del grande gruppo di 26 con cui lavoriamo da molto tempo, probabilmente non si uniranno alcuni ragazzi che sono stati con noi per molto tempo in passato”.

Ultima grande occasione per vincere qualcosa: “Sì, abbiamo un gruppo storico importante, tanti campioni, una generazione di fenomeni che ci ha portato ad essere numeri uno del ranking FIFA, ma non abbiamo vinto nulla. E’ una delle ultime possibilità che abbiamo”.

Foto: twitter Belgio