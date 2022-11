Ct Belgio: “Lukaku? E’ un leader. Mi auguro che possa partire titolare”

Martinez, ct del Belgio in conferenza stampa ha parlato di Lukaku e della situazione nello spogliatoio. Di seguito le sue parole: “Lukaku è importante che possa scendere in campo. Mi auguro che possa partire titolare. Fa la differenza in campo e fuori. E’ un leader e tiene su il reparto offensivo, si pone come punto di riferimento. Rissa nello spogliatoio? Se fossi un giornalista belga, cercherei di sostenere la nazionale del proprio paese e non di indebolirla”

Foto: Twitter Belgio