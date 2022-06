CT Belgio: “Il VAR spesso è una comica. Se è utilizzato in determinati modi è inutile”

Il c.t. del Belgio, Martinez, si scaglia in conferenza stampa contro il VAR, commentando la decisione di convalidare il gol del pareggio del Galles dopo il fuorigioco segnalato dal guardalinee.

Queste le sue parole: “Il VAR dovrebbe aiutare il calcio, non distruggerlo. Se utilizzato in determinati modi, diventa una comica. Come nel gol del pareggio del Galles. Il guardalinee aveva segnalato il fuorigioco, sono passati diversi secondi fino al gol, con i nostri giocatori che si sono fermati, giustamente. Il fuorigioco non c’era, ok, ma il VAR non può intervenire se il guardalinee ha già alzato la bandierina e il gol è arrivato dopo tanti secondi. Se utilizzato così, il VAR è una comica. Che vengano tolti i guardalinee a questo punto, che decida solo il VAR, a cosa servono i guardialinee”.