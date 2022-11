Ct Australia: “Questi ragazzi sono entrati in campo con una grande mentalità. Sono così orgoglioso”

Arnold, tecnico dell’Australia si è complimentato con i suoi ragazzi al termine della partita contro la Danimarca ai microfoni di SBS. Di seguito le parole del ct dopo la qualificazione agli ottavi: “Sono così orgoglioso dei ragazzi per lo sforzo fatto. Hanno messo in campo convinzione e hanno lavorato duramente. Questi ragazzi sono entrati in campo con una grande mentalità. Ora però nessuna celebrazione”.

Foto: twitter australia