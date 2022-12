Ct Australia: “Io so come si batte l’Argentina, l’ho già fatto ai Giochi di Tokyo, quando guidavo la rappresentativa olimpica ed è finita 2-0 per noi”

Il ct dell’Australia ha parlato in conferenza stampa della partita contro l’Argentina. Di seguito le sue parole: “Ci siamo guadagnati la chance di affrontare Lionel Messi, il miglior giocatore del mondo, in una partita a eliminazione diretta dei Mondiali, e ci sembra un sogno. Ma ora non sprechiamola. Io so come si batte l’Argentina, l’ho già fatto ai Giochi di Tokyo, quando guidavo la rappresentativa olimpica ed è finita 2-0 per noi.”

Foto: Twitter Australia