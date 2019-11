CT Argentina su Lautaro: “Ecco come sta, non so se utilizzarlo. Avrei voluto affrontare Neymar”

Parole importanti arrivano dal ritiro dell’Argentina, attesa dal confronto mai banale contro il Brasile. Alla vigilia di una sfida sempre ricca di fascino, come quella fra le due selezioni sudamericane, ha parlato il CT dell’albinceleste, Scaloni, che si è soffermato sulle condizioni di Lautaro Martinez: “Sta bene. Non si è allenato nei primi due giorni, aspetteremo fino all’ultimo per decidere sul suo impiego. Il Brasile è un avversario sempre pericoloso, ma noi oggi siamo più solidi e sappiamo cosa fare rispetto alla Coppa America. La formazione è praticamente decisa, al netto delle condizioni di non si trova al 100%. Messi è un vantaggio per noi e un pericolo costante per l’avversario e mi sarebbe piaciuto anche avere Neymar come avversario. Come sempre, penseremo a proporre un gioco offensivo, ma tenendo ben presente anche il modo di stare in campo dell’avversario“.

Foto: Argentina twitter