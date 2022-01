CT Algeria: “Problemi cardiaci per Ounas dopo il Covid. Deve fare altri esami”

Il commissario tecnico dell’Algeria, Djamel Belmadi, all’indomani dell’eliminazione dalla Coppa d’Africa ha parlato di Adam Ounas. Il calciatore azzurro non ha disputato neanche un minuto nella competizione. Il ct fa chiarezza e dichiara: “Abbiamo deciso su mia indicazione di mantenere finora il segreto medico sulle condizioni di Adam. È risultato positivo al Covid e gli ultimi accertamenti che abbiamo svolto hanno evidenziato qualcosa al cuore, quindi ne dovrà fare molti altri. Se lo avessimo detto, non avremmo più visto il giocatore: Aubameyang e Lemina hanno dovuto abbandonare il torneo per questa ragione, non potevamo dire tutto. Non avevamo dato notizie pubbliche, ora posso dire che il giocatore dovrà fare altri esami”.

Foto: Twitter Napoli