Cska Mosca, dal Vasco arriva in prestito Lucas Santos

Con un comunicato sui propri canali ufficiali, il Cska Mosca ha formalizzato l’arrivo di Lucas Santos dal Vasco da Gama. Il centrocampista classe 1999 è stato prelevato con la formula del prestito con diritto di riscatto

Foto: Twitter Cska

#CSKA and Vasco da Gama agreed loan deal on @lucas_santos until the end of the year with an option of the permanent move https://t.co/qIOvHRHKFp pic.twitter.com/eA9Fi0fB3b

— PFC CSKA Moscow (@PFCCSKA_en) September 2, 2019