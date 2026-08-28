Crystal Palace: pronta offerta all’Udinese per Solet

28/08/2026 | 18:37:41

Dopo i problemi riscontrati durante le visite mediche di Ordonez, obiettivo individuato dalla dirigenza del Crystal Palace per rinforzare la difesa, il club inglese si è interessato prepotentemente a Oumar Solet. Il difensore dell’Udinese, in scadenza di contratto nel 2027, secondo quanto riporta FootMercato è valutato tra i 25 e i 30 milioni di euro. Il Palace è orientato a recapitare una prima offerta alla dirigenza friulana.

Foto: Instagram Solet