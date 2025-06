Crystal Palace, la saga della proprietà si complica: rischio esclusione dall’Europa

16/06/2025 | 14:10:12

Il Crystal Palace si trova al centro di una complicata vicenda societaria che potrebbe costargli la partecipazione alla prossima Europa League. Il principale azionista John Textor possiede anche il Lione, violando le regole UEFA che vietano la multiproprietà in competizioni europee. Textor ha provato a mettere le azioni in blind trust, ma la proposta è stata respinta perché arrivata oltre la scadenza del primo marzo. Inoltre, il co-proprietario David Blitzer detiene quote in un altro club europeo, il Brøndby. La UEFA ha chiesto chiarimenti e una decisione è attesa entro fine giugno. In caso di esclusione, il posto europeo potrebbe andare a Nottingham Forest o Brighton. Intanto il Crystal Palace cerca di dimostrare di avere un controllo limitato da parte di Textor, ma la situazione resta incerta con la stagione alle porte. Foto: Crystal Palace – Twitter