Crystal Palace, il 45% delle quote va a Johnson: affare da 200 milioni

23/06/2025 | 11:47:55

John Textor ha formalizzato la cessione del 45% delle sue quote nel Crystal Palace al magnate americano Woody Johnson, per una cifra superiore ai 200 milioni di euro. Lo riporta L’Équipe, che sottolinea come l’accordo rappresenti una potenziale boccata d’ossigeno per le casse dell’Olympique Lione, altra società controllata da Textor attraverso Eagle Football. Woody Johnson, 78 anni, noto per essere il proprietario dei New York Jets in NFL ed ex ambasciatore degli Stati Uniti nel Regno Unito, trattava da settimane l’acquisizione della partecipazione. L’operazione è ora in attesa del via libera formale da parte della Premier League. L’accordo arriva in un momento particolarmente delicato per il Lione, atteso domani di fronte alla DNCG, l’organo di controllo finanziario del calcio francese, con l’obiettivo di evitare sanzioni gravi, tra cui l’ipotesi retrocessione. Tuttavia, non è certo che l’introito generato dalla cessione sarà incluso nel dossier già consegnato alla DNCG, né se – e in che misura – i fondi verranno reinvestiti direttamente nel club francese.

Crystal Palace – Twitter