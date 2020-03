Crystal Palace, Hogson rinnova fino al 2021: “Orgoglioso di guidare la squadra per cui tifo sin da bambino”

Il Crystal Palace Football Club ha ufficializzato il rinnovo di contratto dell’allenatore, Roy Hodgson che lo vedrà rimanere a Selhurst Park fino al 2021.

Il presidente Steve Parish ha dichiarato ai microfoni ufficiali del club: “Sono lieto che Roy abbia accettato di prolungare il suo contratto con il club e ha rafforzato il suo impegno per aiutarci a prolungare questo periodo di stabilità senza precedenti nella massima serie.

Come ho già detto in molte occasioni, è davvero speciale che Roy abbia un lungo legame con il club e la comunità locale. Ha instaurato ottimi rapporti con tutti quelli del club e, soprattutto, i giocatori si fidano e lo rispettano”.

E’ intervenuto il diretto interessato, Hogson: “Sono lieto che il club e io abbiamo raggiunto un accordo per prolungare il mio contratto. Sono orgoglioso di ciò che abbiamo realizzato da quando sono stato nominato due anni e mezzo fa e non vedo l’ora di lavorare insieme per il prossimo futuro. Tutti sanno cosa provo per il club che ho sostenuto da ragazzo, sento un legame speciale con i tifosi e tutti stiamo lavorando insieme per raggiungere lo stesso obiettivo”.

Foto: website Crystal Palace