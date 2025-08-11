Il Crystal Palace non disputerà l’Europa League: respinto il ricorso dal CAS

11/08/2025 | 12:50:50

È stato respinto il ricorso del Crystal Palace contro la retrocessione in Conference League dal Tribunale Arbitrale dello Sport (CAS). Il comunicato del “Court of Arbitration for Sport”: “Dopo aver esaminato le prove, la commissione ha riscontrato che John Textor, fondatore della Eagle Football Holdings, deteneva quote del Crystal Palace e del Lione ed era membro del consiglio di amministrazione con un’influenza decisiva su entrambi i club alla data della valutazione della UEFA. La commissione ha inoltre respinto l’argomentazione del club londinese secondo cui avrebbe ricevuto un trattamento ingiusto rispetto al Nottingham Forest e al Lione. La commissione ha ritenuto che il regolamento UEFA sia chiaro e non preveda alcuna flessibilità per i club non conformi alla data di valutazione, come sostenuto dal Palace”.

Foto: Instagram C. Palace

