Crystal Palace, dura contestazione dei tifosi: “UEFA Mafia”

10/08/2025 | 17:15:54

Proprio in questa settimana il Crystal Palace presenterà ricorso contro la UEFA per essere nuovamente riammesso in Europa Leauge. La retrocessione in Conference League ha provocato malcontento tra i tifosi che, subito dopo il calcio d’inizio della finale di Community Shield tra i propri beniamini e il Liverpool, hanno iniziato a protestare lanciando fumogeni e mostrando un forte messaggio all’associazione del calcio europeo: “UEFA Mafia”.

Foto: