Community Shield, il Crystal Palace scrive la storia: battuto il Liverpool ai rigori
10/08/2025 | 18:30:20
Il Crystal Palace, dopo il 2-2 maturato nei minuti regolamentari, batte il Liverpool ai calci di rigore e conquista il Community Shield. Decisivi gli errori dal dischetto di Salah, Mac Allister ed Elliot. Due rigori parati dall’estremo difensore del Palace, Dean Henderson; decisivo invece il penalty realizzato da Justin Devenny che ha messo la parola fine sulla lotteria dei rigori. Per il Crystal Palace si tratta del primo successo della sua storia.
Foto: X Crystal Palace