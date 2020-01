Crystal Palace, colpo in attacco: è ufficiale l’arrivo di Cenk Tosun dall’Everton

Colpo in attacco per il Crystal Palace. Il club inglese, attraverso i propri canali ufficiali, ha annunciato l’arrivo di Cenk Tosun dall’Everton, operazione formalizzata sulla base del prestito fino al termine della stagione. Il centravanti turco, classe 1991, ha collezionato appena 8 presenze e 1 gol nella prima metà della stagione in corso. Ora la nuova esperienza in Premier League.

Foto: Twitter personale Cenk Tosun