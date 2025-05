Crystal Palace campione, la gioia del portiere Henderson: “Sapevo che avrei parato quel rigore”

17/05/2025 | 20:21:41

Il grande protagonista della finale di FA Cup è stato il portiere, Dean Henderson, che ha parato anche un calcio di rigore.

Il portiere alla BBC, ha raccontato tutta la sua gioia: “Incredibile. Sentivamo che oggi sarebbe stata la nostra giornata. Il mister ha preparato un piano partita e noi lo abbiamo eseguito alla perfezione. Ce lo meritiamo davvero”.

Sul rigore parato: “A dire il vero pensavo che sarebbe andato Haaland a calciare, invece ha lasciato il pallone a Marmoush. Sapevo dove avrebbe tirato. Sapevo che l’avrei parato”.

Sulla decisione del VAR per il presunto tocco di mano fuori area: “La palla è rientrata nell’area e sapevo che andava tutto bene… e comunque, chi se ne importa?”.

Sulla dedica al padre: “Ho perso mio padre all’inizio della stagione, ma oggi era con me. Era con me in ogni singolo tocco di palla. Dedico questa vittoria a lui”.

Foto: sito Crystal Palace