Cruz: “Lautaro è più forte di Kane. Ma voglio sottolineare anche la crescita di Thuram”

L’ex attaccante di Lazio e Inter Julio Ricardo Cruz è intervenuto su Radio TV Serie A per presentare la sfida di ritorno col Bayern Monaco, che mette di fronte due degli attaccanti più forti: “Tra Kane e Lautaro Martinez scelgo il secondo, ma voglio sottolineare anche la crescita di Thuram. Conoscevo le sue qualità, ma non pensavo potesse raggiungere questi livelli. La partita che avvertivamo come più importante era quella contro la Juventus, non ci sono dubbi. Nonostante il derby contro il Milan, la sfida contro i bianconeri era quella più sentita nell’ambiente”.

Foto: Instagram Inter