Cruyff: “La stampa dava Dembelè per ceduto, ma lui ha sempre detto che sarebbe restato e così è rimasto”

Jordi Cruyff è tornato a esprimersi riguardo il mercato del Barcellona, punzecchiando la stampa che aveva dichiarato che Ousmane Dembelè avrebbe firmato per altre squadre: “Eravamo in trattativa ma secondo la stampa aveva firmato con molticlub diversi e alla fine il giocatore ha sempre detto di voler rimanere al Barcellona, così è stato, nonostante fosse un giocatore libero e avendo tutti a disposizione per decidere se restare o andare via. Lui ha deciso di restare al Barcellona. Non ha senso alimentare i pettegolezzi quando lui in primis ha scelto di restare consapevole che il club non era in una situazione ottimale”.

foto: Twitter Barcellona